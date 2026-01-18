Şırnak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Şırnak'ta 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Mehmet A'nın (23) kullandığı 35 ZZ 663 plakalı otomobil ile Abdullah P. (45) idaresindeki 25 ADE 924 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolundaki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki B.A (19), D.O (23), M.O. (23), M.Ş.P. (33) ve Feyruz Y. (46) yaralandı.
Bu arada kaza nedeniyle tünelin giriş kısmına gelerek araçları yavaşlamaları için uyarmaya çalışan M.Y (19), B.B'nin (38) kullandığı 06 DNM 024 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Feyruz Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
