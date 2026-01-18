Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 18:35 Güncelleme: 18.01.2026 - 18:35
        Mehmet A'nın (23) kullandığı 35 ZZ 663 plakalı otomobil ile Abdullah P. (45) idaresindeki 25 ADE 924 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolundaki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki B.A (19), D.O (23), M.O. (23), M.Ş.P. (33) ve Feyruz Y. (46) yaralandı.

        Bu arada kaza nedeniyle tünelin giriş kısmına gelerek araçları yavaşlamaları için uyarmaya çalışan M.Y (19), B.B'nin (38) kullandığı 06 DNM 024 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Feyruz Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

