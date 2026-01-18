Şırnak Valiliğinden kuvvetli kar yağışı uyarısı
Şırnak Valiliği, kent merkezi ile Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde kuvvetli kar yağışı uyarında bulundu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bölgede devam eden kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar kent merkezi ile Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, tipi ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
