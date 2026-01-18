Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 14:46 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:46
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Cizre100. Yıl

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Tolgacan Dinçer

        Rams Global Cizre Belediyespor: Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik, Ozan Ataseven (Emre Çevik, Burak Ebren)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Ali Eren Öztürk, Umut Durur)

        Setler: 19-25, 19-25, 18-25

        Süre: 62 dakika (21, 21,20)





        ŞIRNAK

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

