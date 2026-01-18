Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Cizre100. Yıl
Hakemler: Ramazan Demiröz, Tolgacan Dinçer
Rams Global Cizre Belediyespor: Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik, Ozan Ataseven (Emre Çevik, Burak Ebren)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Ali Eren Öztürk, Umut Durur)
Setler: 19-25, 19-25, 18-25
Süre: 62 dakika (21, 21,20)
ŞIRNAK
