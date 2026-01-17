AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Şırnak'ta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye Yüzyılı'nı nasıl inşa edeceğiz; Türkiye'yi terör örgütlerinden arındırarak inşa edeceğiz. Türkiye'nin bağımsız ve güçlü ekonomisini inşa ederek ortaya koyacağız." dedi.



AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Şırnak'a gelen Yalçın, beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Arzu Silin Günaydın ile partisinin İl Başkanlığı önünde partililerce karşılandı.



Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada, kent hakkında bilgiler edindiğini ve bu bilgiler neticesinde son derece umut verici bir tabloyla karşılaştığını söyledi.



Ülkenin 40 yılı aşkın süre terörle uğraşmak zorunda kaldığını bu nedenle huzur, refah, emniyet ve güvenlik kavramlarının yarım kaldığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:



"Dönüp baktığımızda bugün eğer Şırnak'ta huzur varsa, refah gelişiyorsa, istikrar, güven, emniyet varsa hepimizin aslında hayal ettiği bir gerçekliğin yavaş yavaş gerçekleşmeye başladığını görüyoruz demektir. Gerçekten hayal ettiğimiz Türkiye tam anlamıyla böyledir. Türkiye'nin dört bir tarafında terör örgütünün eylemlerinden uzak, güvende, dostça, kardeşçe, Müslümanca ve insanca yaşamak istiyoruz. Bundan başka bir derdimiz yok."



Yalçın, Türkiye'nin etrafında iç savaş yaşamayan ve iktidarı çökmemiş ülke kalmadığını anlatarak, eskiden birbirine dost gözüyle bakan ülkelerin bugün şüphe duyduğunu belirtti.



- "Bu ülkede her bir vatandaşın insanca, onuruyla yaşamasını sağlamış bir iktidarız"





Komşu ülkelerde iç savaş ve ekonomik kriz yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde "Türkiye Yüzyılı" süreciyle bu korkuların ve krizlerin yaşanmayacağını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:



"Türkiye Yüzyılı'nı nasıl inşa edeceğiz? Türkiye'yi terör örgütlerinden arındırarak inşa edeceğiz. Türkiye'nin bağımsız ve güçlü ekonomisini inşa ederek ortaya koyacağız. Biz bu ülke tarihinde yapılmış karayollarının en az beş katını yapmış iktidarız. Biz bu ülke tarihinde yapılmış olan hastanelerin en az beş katını yapmış iktidarız. Biz bu ülke tarihinde yapılmış barajların en az beş katını yapmış iktidarız. Bu ülkenin gayri safi milli hasılasını en az beş kat arttırmış iktidarız. En önemlisi, bu ülkede her bir vatandaşın insanca, onuruyla yaşamasını sağlamış bir iktidarız. Bir daha birileri bu ülkede darbe deneyemeyecek. Bir daha bu ülkede birileri etnik bir çatışma hayal edemeyecek. Bir daha bu ülkede mezhepsel fay hatlarının üzerine kimse oyun oynayamayacak. Bir daha bu ülkede terör, istikrarsızlık, güvensizlik olmayacak. Bu ülke ekonomik krizlerle artık boğuşmayacak."



Gazze'de 2 yılı aşkın bir süredir Müslümanların katledildiğini anımsatan Yalçın, dünyanın buna sessiz kaldığını, Gazze'nin de bu muameleye maruz kalmasının nedeninin kendini koruyacak güce sahip olmaması olduğunu belirtti.



- "Büyük Türkiye'yi inşa etme hayalimizden vazgeçmeyeceğiz"





Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Eğer biz de güçlü olmazsak biz de Allah muhafaza hepimiz bu tür muamelelere maruz kalma ihtimalimiz var. O yüzden ne diyoruz; Asla ve kata güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etme hayalimizden vazgeçmeyeceğiz. Ekonomik olarak daha büyük olacağız. Daha özgür daha bağımsız daha güçlü olacağız. İşte Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği vizyon budur. 23 yılın içerisinde ülkenin içerisinde kat edilemeyeceği düşünülen mesafeleri kat ettik. Yapılamaz denilenleri yaptık. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde nasıl daha adil bir dünya için daha güçlü bir Türkiye'yi de inşa edebileceğimize inanıyoruz."



AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da birçok badireyi beraber atlattıklarını belirterek, "Bugün Şırnak'ta yükselen her okul her hastane, yol, konut bir siyasi tercihin değil bir vicdanın eseridir." dedi.



Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da AK Partili bir belediye olarak Türkiye'de örnek bir belediyecilik gerçekleştirdiklerini ifade etti.



2019 yılında yıkılan bir şehir devralarak ateşten gömlek giydiklerini anlatan Yarka, "Önemli olan zoru başarmaktı, sizlerin desteğiyle onu da başardık. Hizmet bakımından alt ve üst yapımızla başımız dik şekilde her partilimiz ve üyemiz bunu gururla söyleyebilecek duruma geldik." ifadelerini kullandı.



AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise 2 ayda bir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı bu salonda gerçekleştirdiklerini, istişare yoluyla teşkilat mensupları ve üyelerle karar aldıklarını kaydetti.



- "AK Parti her zaman kendini yenileyen partidir"





Erkan, "Her defasında daha güç kazanarak buradan ayrılıyoruz. Neden bu istişareyi yapıyoruz; Çünkü AK Parti her zaman kendini yenileyen istişare yoluyla doğra karar alan, aldığı kararları vatandaşı ile paylaşan ve bu şekilde güçlenen bir partidir." dedi.



Yalçın ve beraberindekiler daha sonra Vali Birol Ekici ve Belediye Başkanı Yarka'yı makamlarında ziyaret etti.

