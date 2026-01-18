Habertürk
        Şırnak'ta yeni göreve başlayacak öğretmenler çiçeklerle karşılandı

        Şırnak'ta yeni göreve başlayacak öğretmenler çiçeklerle karşılandı

        Şırnak'ta yeni göreve başlayacak öğretmenler için etkinlik düzenlendi.

        Giriş: 18.01.2026 - 15:37 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:37
        Şırnak'ta yeni göreve başlayacak öğretmenler çiçeklerle karşılandı
        Şırnak'ta yeni göreve başlayacak öğretmenler için etkinlik düzenlendi.


        İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, beraberindekilerle kente atanan öğretmenleri Şerafettin Elçi Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı.


        Daha sonra öğretmenler için bir işletmede düzenlenen programda konuşan Nas, her adımda daha iyisini hedefleyerek azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


        Nas, "İlimize yeni atanan her bir meslektaşımıza sınıflarında başarılar diliyor, öğrencilerimize ise aydınlık ve umut dolu bir gelecek temenni ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

