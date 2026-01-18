Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli

        Şırnak'ın merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 22:53 Güncelleme: 18.01.2026 - 22:53
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel kreşler ve anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

