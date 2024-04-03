Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, mazbatasını aldı

ŞIRNAK’ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyların yüzde 47,58’ini alarak yeniden belediye başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.

AK Parti’li Mehmet Yarka, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde oyların yüzde 47,58’ini alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Şırnak Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulu’na giderek Kurul Başkanı Yasin Akbaş’tan mazbatasını alan Yarka, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Yarka, daha sonra belediye meclis üyeleri ve kapıda kendisini bekleyenlerle birlikte Şırnak Belediyesi'ne geçti. Toplanan kalabalık, sık sık "Şırnak’ın gururu Mehmet Yarka", "Şırnak’ın Mimarı Mehmet Yarka" sloganları attı.

‘ŞIRNAK’TA YAŞAYAN HERKESE HİZMET BOYNUMUZUN BORCUDUR’

Başkan Yarka, burada yaptığı açıklamada, “Bizi ikinci defa koltuğumuza oturttular. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir söylemimiz var, ‘Durmak yok çalışmaya devam’. Birinci dönemde yapamadıklarımızı, ikinci dönemde milletin takdiri ile güzel bir sonuç ile kazandık. Herkese eşitlik ve hizmet anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Sağda solda söylenenleri dikkate almıyoruz. Çünkü her zaman devletin kanun, hukuk çerçevesinde, sonuçlar çerçevesinde biz konuşmalarımızı yapıyoruz. Pazar günü seçimler bitti. Dün itirazlar vardı. Bugün mazbatamızı aldık. 26 kişilik belediye meclisinde 14 meclis üyemiz ile beraber çoğunluk bizde olması şartıyla yolumuza devam ediyoruz. Bugünden itibaren belediyenin yetkili organlarını seçeceğiz. Şırnaklı hemşehrilerimiz hiç kuşku duymasınlar. Müsterih olsunlar. Bize güvensinler, bize inansınlar. Bizim Şırnak’tan başka bir derdimiz yok. Şahsi hiçbir çıkarımız yok. ‘Her şey Şırnak için’ diyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, kısacası Şırnak’ta yaşayan herkese hizmet boynumuzun borcudur. Şırnak çok sıkıntılar çekti. Bunun telafisini de 5 yıl boyunca en güzel hizmetleri Şırnak’a sunacağım” dedi.