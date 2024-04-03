Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, mazbatasını aldı

        ŞIRNAK'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 47,58'ini alarak yeniden belediye başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyların yüzde 47,58’ini alarak yeniden belediye başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.

        AK Parti’li Mehmet Yarka, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde oyların yüzde 47,58’ini alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Şırnak Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulu’na giderek Kurul Başkanı Yasin Akbaş’tan mazbatasını alan Yarka, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Yarka, daha sonra belediye meclis üyeleri ve kapıda kendisini bekleyenlerle birlikte Şırnak Belediyesi'ne geçti. Toplanan kalabalık, sık sık "Şırnak’ın gururu Mehmet Yarka", "Şırnak’ın Mimarı Mehmet Yarka" sloganları attı.

        ‘ŞIRNAK’TA YAŞAYAN HERKESE HİZMET BOYNUMUZUN BORCUDUR’

        Başkan Yarka, burada yaptığı açıklamada, “Bizi ikinci defa koltuğumuza oturttular. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir söylemimiz var, ‘Durmak yok çalışmaya devam’. Birinci dönemde yapamadıklarımızı, ikinci dönemde milletin takdiri ile güzel bir sonuç ile kazandık. Herkese eşitlik ve hizmet anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Sağda solda söylenenleri dikkate almıyoruz. Çünkü her zaman devletin kanun, hukuk çerçevesinde, sonuçlar çerçevesinde biz konuşmalarımızı yapıyoruz. Pazar günü seçimler bitti. Dün itirazlar vardı. Bugün mazbatamızı aldık. 26 kişilik belediye meclisinde 14 meclis üyemiz ile beraber çoğunluk bizde olması şartıyla yolumuza devam ediyoruz. Bugünden itibaren belediyenin yetkili organlarını seçeceğiz. Şırnaklı hemşehrilerimiz hiç kuşku duymasınlar. Müsterih olsunlar. Bize güvensinler, bize inansınlar. Bizim Şırnak’tan başka bir derdimiz yok. Şahsi hiçbir çıkarımız yok. ‘Her şey Şırnak için’ diyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, kısacası Şırnak’ta yaşayan herkese hizmet boynumuzun borcudur. Şırnak çok sıkıntılar çekti. Bunun telafisini de 5 yıl boyunca en güzel hizmetleri Şırnak’a sunacağım” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'den erteleme ve yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den erteleme ve yabancı hakem talebi!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu

        Benzer Haberler

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı
        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı
        Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi'...
        Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi'...
        DEM Parti yürüyüşünde gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı
        DEM Parti yürüyüşünde gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı
        Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı
        Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı
        Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi