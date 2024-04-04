Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölen Ahmet Kartal, Şırnak'ta defnedildi

Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak’ta, 2 Mart’ta binanın eksi 1’inci katındaki Masquarede adlı gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden Şırnaklı Ahmet Kartal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kartal’ın cenazesi, İdil ilçesine getirilerek Hz. Nebi Nuh Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Hasan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kartal'ın yakınlarının yanı sıra Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş katıldı. Vali Atay, cenaze işlemlerinin ardından Kartal’ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

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