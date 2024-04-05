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        Cizre'de Polis Haftası törenle kutlandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:18
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        Cizre'de Polis Haftası törenle kutlandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

        Cizre Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Yıldırım, "Kamu düzeni ve güvenliğinin yanı sıra vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı şekilde sürdürmelerini sağlayan, çok önemli sorumlulukları olan insanlarız. Bu vesile ile onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim." dedi.

        Yıldırım, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki makamında tebrikleri kabul etti.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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