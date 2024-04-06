Güçlükonak Belediye Başkanı Aktuğ, mazbatasını alarak görevine başladı

Mazbata törenine, BBP MKYK üyesi Recep Er, BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve BBP Batman İl Başkanı Adem Bağlamış ile partililer katıldı.

Burada konuşan Aktuğ, ilçe halkına en iyi hizmeti vermeye gayret göstereceklerini belirterek, kazanmasında emeği geçen parti yönetimine teşekkür etti.

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