Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Irak'a yük taşıyan şoförler Habur Sınır Kapısı'nda iftar yapıyor

        Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan ve geçiş işlemleri iftar saatine denk gelen şoförler, tırlarda hazırladıkları yemeklerle iftar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:03 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak'a yük taşıyan şoförler Habur Sınır Kapısı'nda iftar yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan ve geçiş işlemleri iftar saatine denk gelen şoförler, tırlarda hazırladıkları yemeklerle iftar yapıyor.

        Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ürünlerin Irak'a nakliyesini gerçekleştiren tır şoförlerinin sınır kapısındaki geçiş işlemleri zaman zaman iftar saatine denk geliyor.

        Ramazan ayını ailelerinden uzakta yollarda geçiren tır şoförleri, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki İl Özel İdaresi'ne bağlı tır parkı sahasında, yanlarındaki malzemelerle iftar için yemek yapıyor.

        Türlü, bulgur pilavı, cacık, kızartma gibi yemeklerin yanı sıra Şanlıurfalı şoförler de çiğ köfte hazırlıyor, ezanın okunmasıyla da yere serilen sofrada birlikte iftar yapılıyor.

        Tır şoförlerinden Abdullah Akkoyun gazetecilere, iftar için bir araya gelip, yemek hazırladıklarını, birlikte de iftar yaptıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Biz onlara misafir oluruz, onlar da bize misafir olur." dedi.

        İsmail Mayda, tırın dorsesinde yemek hazırladıklarını, her türlü yemeği yapabildiklerini söyledi.

        Mayda, "Bu dorseler bizim mutfağımız. Araba bizim evimiz." ifadelerini kullandı.

        Musa Özbayar ise iftara hazırlık yaptıklarını ve çiğ köfte yoğurduğunu belirtti.

        İbrahim Akaş da her koşulda iftar için yemek yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "Allah'ın verdiği nimetlere şükrediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram trafiği başladı!
        Hedeflerini kayda aldılar!
        Hedeflerini kayda aldılar!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        "O kadın ben değilim"
        "O kadın ben değilim"
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!

        Benzer Haberler

        Cizre'de şehit polisler için mevlit programı düzenlendi
        Cizre'de şehit polisler için mevlit programı düzenlendi
        Şırnak'ta baharın gelişiyle ters laleler açtı
        Şırnak'ta baharın gelişiyle ters laleler açtı
        Cizre'de Polis Haftası törenle kutlandı
        Cizre'de Polis Haftası törenle kutlandı
        Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu
        Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu
        Kayıp Muhammed'in Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        Kayıp Muhammed'in Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölen Ahmet Kartal, Şırnak'ta defnedild...
        Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölen Ahmet Kartal, Şırnak'ta defnedild...