Irak'a yük taşıyan şoförler Habur Sınır Kapısı'nda iftar yapıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan ve geçiş işlemleri iftar saatine denk gelen şoförler, tırlarda hazırladıkları yemeklerle iftar yapıyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ürünlerin Irak'a nakliyesini gerçekleştiren tır şoförlerinin sınır kapısındaki geçiş işlemleri zaman zaman iftar saatine denk geliyor.

Ramazan ayını ailelerinden uzakta yollarda geçiren tır şoförleri, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki İl Özel İdaresi'ne bağlı tır parkı sahasında, yanlarındaki malzemelerle iftar için yemek yapıyor.

Türlü, bulgur pilavı, cacık, kızartma gibi yemeklerin yanı sıra Şanlıurfalı şoförler de çiğ köfte hazırlıyor, ezanın okunmasıyla da yere serilen sofrada birlikte iftar yapılıyor.

Tır şoförlerinden Abdullah Akkoyun gazetecilere, iftar için bir araya gelip, yemek hazırladıklarını, birlikte de iftar yaptıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Biz onlara misafir oluruz, onlar da bize misafir olur." dedi.

İsmail Mayda, tırın dorsesinde yemek hazırladıklarını, her türlü yemeği yapabildiklerini söyledi.