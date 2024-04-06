Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

        İlçede önceden belirlenen 35 ihtiyaç sahibi ailenin evine ekiplerce gıda kolileri ulaştırıldı.

        Yardımları alan aileler Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

        Şırnak Kızılay Şube Başkanı Muhittin Benek, ramazan ayı dolayısıyla yardımların devam ettiğini belirtti.

        Benek, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar kent merkezi ve ilçelerde 1100 gıda kolisi dağıttık. Bunun dışında 200 aileye ekmek yardımında bulunuyoruz. 200 ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Yine 5 bin kişiye giysi yardımı yaptık. Yardımlar sürüyor. Şırnak ve ilçelerinde toplam 1660 kişiye nakdi yardımda bulunduk."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti

        Benzer Haberler

        Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı
        Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı
        Güçlükonak Belediye Başkanı Aktuğ, mazbatasını alarak görevine başladı
        Güçlükonak Belediye Başkanı Aktuğ, mazbatasını alarak görevine başladı
        Irak'a yük taşıyan şoförler Habur Sınır Kapısı'nda iftar yapıyor
        Irak'a yük taşıyan şoförler Habur Sınır Kapısı'nda iftar yapıyor
        Cizre'de şehit polisler için mevlit programı düzenlendi
        Cizre'de şehit polisler için mevlit programı düzenlendi
        Şırnak'ta baharın gelişiyle ters laleler açtı
        Şırnak'ta baharın gelişiyle ters laleler açtı
        Cizre'de Polis Haftası törenle kutlandı
        Cizre'de Polis Haftası törenle kutlandı