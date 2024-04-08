Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi'de seçimi kazanan ve kaybeden aileler arasında taş ve sopalı kavga: 7 yaralı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Tosun ailesi ile ikinci olan Yeniden Refah Partili Yiğit ailesinin tarafları arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 01:18 Güncelleme: 08.04.2024 - 01:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de seçimi kazanan ve kaybeden aileler arasında taş ve sopalı kavga: 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Tosun ailesi ile ikinci olan Yeniden Refah Partili Yiğit ailesinin tarafları arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde AK Parti'li mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci oldu. Akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, gerginliğin sürdüğü beldede ise jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Gazze'deki saldırılar sürecek
        İsrail: Gazze'deki saldırılar sürecek
        Süper Kupa tatil edildi!
        Süper Kupa tatil edildi!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Aileler kavgasında tabancalar konuştu: 2 yaralı
        Aileler kavgasında tabancalar konuştu: 2 yaralı
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
        Kardeşini yaraladı, serbest kaldı
        Kardeşini yaraladı, serbest kaldı
        "Keşke normal şekilde oynansaydı"
        "Keşke normal şekilde oynansaydı"
        Otomobil şarampole devrildi: 1 aylık Efe öldü
        Otomobil şarampole devrildi: 1 aylık Efe öldü
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Hangi sandıkta oylarımız çalınmış...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Hangi sandıkta oylarımız çalınmış...
        Fransa'da yola çıkan çift, 4 çocukları ile İsrail'e tepki için 3 yıldır ped...
        Fransa'da yola çıkan çift, 4 çocukları ile İsrail'e tepki için 3 yıldır ped...
        Silopi'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
        Silopi'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
        Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı
        Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı
        Güçlükonak Belediye Başkanı Aktuğ, mazbatasını alarak görevine başladı
        Güçlükonak Belediye Başkanı Aktuğ, mazbatasını alarak görevine başladı
        Irak'a yük taşıyan şoförler Habur Sınır Kapısı'nda iftar yapıyor
        Irak'a yük taşıyan şoförler Habur Sınır Kapısı'nda iftar yapıyor