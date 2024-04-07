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        Fransa'da yola çıkan çift, 4 çocukları ile İsrail'e tepki için 3 yıldır pedal çeviriyor

        İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki için 2021'de Fransa'dan yürüyerek yola çıkan daha sonra da bisikletle devam eden Filistinli Yousef Najmeddin (40), eşi ve 4 çocukları Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:01 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:05
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        Fransa'da yola çıkan çift, 4 çocukları ile İsrail'e tepki için 3 yıldır pedal çeviriyor
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        İSRAİL’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki için 2021’de Fransa’dan yürüyerek yola çıkan daha sonra da bisikletle devam eden Filistinli Yousef Najmeddin (40), eşi ve 4 çocukları Şırnak’ın Silopi ilçesine ulaştı.

        Yousef Najmeddin 2021’de Fransız eşi Matilde, çocukları Noon (12), Jood (9), Nınawa (6) ve Jal (4) ile birlikte İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki için yürümeye başladı. Çift ve çocukları, yolculuğa daha sonra bisikletle devam etme kararı aldı. Gittikleri her noktada İsrail’in Filistinlilere gerçekleştirdiği zulmü anlatan Najmeddin çifti, 7 Ekim 2023’te İsrail’in gerçekleştirdiği katliamlardan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

        Katliamları tüm dünyaya duyurmak için bu yolu seçtiklerini söyleyen Yousef Najmeddin, eşi Matilde ile 14 yıl önce Filistin’de bir belgesel çekiminde tanıştıktan sonra evlenip Fransa’ya yerleşme kararı aldıklarını belirterek, “Biz çocuklarıyla birlikte Fransa’dan Filistin’e seyahat eden bir aileyiz. Aslen Filistinliyim ve çocuklarımıza bu yaşananları göstermek istedik. Aynı zamanda biraz olsun İsrail’in yaptıklarını protesto ederek katkıda bulunmak istedik” dedi.

        Gittikleri birçok nokta molalar veren çift, yolculuklarını Türkiye’den sonra Irak, Ürdün ve Filistin ile tamamlamayı hedefliyor.

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