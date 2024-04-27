Cizre kadın futbol takımı play-off'a yükseldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, Batman Mezopotamya Spor'u 2-0 mağlup ederek, play-off müsabakaları oynama hakkı elde etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, Batman Mezopotamya Spor'u 2-0 mağlup ederek, play-off müsabakaları oynama hakkı elde etti.
TFF Kadınlar 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, deplasmanda Batman Mezopotamya Spor ile karşılaştı.
Ligin bitimine 2 hafta kala deplasmanda Batman Mezopotamya Spor'u 2-0 mağlup eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lige yükselme play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.
Teknik direktör Mesut Kaymaz, elde edilen başarıdan dolayı futbolcuları kutladı.
Kaymaz, şöyle konuştu:
"Futbol erkek işidir diyen herkese sporcularım elde ettikleri bu başarı ile cevap verdi. Tüm maçlarda yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Aynı başarıyı play-off müsabakalarında da göstermek için mücadele edeceğiz."
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