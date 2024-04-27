Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre TSO yönetiminden Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Geleri'ye ziyaret

        Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım beraberindeki heyet ile Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 21:16 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre TSO yönetiminden Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Geleri'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım beraberindeki heyet ile Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri'yi ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Geleri, sanayi sitelerinin gelişmesine yönelik verdikleri desteklerden dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

        Daha sonra Yıldırım ve Geleri, hayata geçirilmesi planlanan ve istihdamın arttırılmasına yönelik proje çalışmaları hakkında esnafla toplantı gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Halay çekerken telefonu çalındı
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Şırnaklı kadının yumurtalığındaki gebelik kesesi operasyonla alındı
        Şırnaklı kadının yumurtalığındaki gebelik kesesi operasyonla alındı
        Şırnak'ta yasa dışı silah imalathanesi operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta yasa dışı silah imalathanesi operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
        Şırnak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
        Ambulans uçak, 20 günlük bebek için havalandı
        Ambulans uçak, 20 günlük bebek için havalandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Ukraynalı Aurika'ya 2 gün 2 gece düğün; çifte 1 milyonluk takı ve para
        Ukraynalı Aurika'ya 2 gün 2 gece düğün; çifte 1 milyonluk takı ve para