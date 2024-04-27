Cizre TSO yönetiminden Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Geleri'ye ziyaret
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım beraberindeki heyet ile Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri'yi ziyaret etti.
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım beraberindeki heyet ile Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri'yi ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Geleri, sanayi sitelerinin gelişmesine yönelik verdikleri desteklerden dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.
Daha sonra Yıldırım ve Geleri, hayata geçirilmesi planlanan ve istihdamın arttırılmasına yönelik proje çalışmaları hakkında esnafla toplantı gerçekleştirdi.
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