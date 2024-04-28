Şırnak'ta rahatsızlanan 20 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 20 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 20 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Nadire A'nın yapılan tetkikler sonucu sindirim sisteminde kanama meydana geldiği tespit edildi.
Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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