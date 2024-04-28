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        Şırnak'ta rahatsızlanan 20 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 20 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 20:21 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:21
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        Şırnak'ta rahatsızlanan 20 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 20 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Nadire A'nın yapılan tetkikler sonucu sindirim sisteminde kanama meydana geldiği tespit edildi.

        Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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