DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Hangi sandıkta oylarımız çalınmışsa, bütün elçiliklerle bunları paylaşacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Şırnak'taki 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Dışarıdan getirdiğiniz seçmenle, asker ve polisle Şırnak halkının iradesini gasbedemezsiniz. Bakın bu konuyla ilgili sadece Türkiye kamuoyunu bilgilendirmiyoruz. Hangi sandıkta oylarımız çalınmışsa, hangi sandıkta dışarıdan getirdiğiniz, Şırnak’ı bilmeyen asker ve polisler oy kullanmışsa bunların raporu tutulacak ve bütün Avrupa’daki güçlerle paylaşılacaktır. Bütün elçiliklerle bunları paylaşacağız" dedi.

Şırnak’a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, il binasında partililerle bir araya geldi. Taşımalı seçmen iddiaları nedeniyle parti binası önünde 3 gündür süren oturma eylemine katılan Hatimoğulları’na DEM Parti Şırnak milletvekilleri Zeki İrmez, Nevroz Uysal Aslan, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Şırnak’ta 31 Mart seçimleri adeta tarihi şöyle yazılacaktır; Şırnak halkının iradesini AKP iktidarı askeriyle, polisiyle gasbetmiştir, bu seçimi çalmıştır, gayrimeşrudur. 31 Mart seçimlerinin belgesi, tarihe Şırnak açısından böyle geçecektir" dedi.

'YSK, SEN AKP’NİN KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAKTAN VAZGEÇ' Belediye kazandıkları 32 merkeze asker ve polis kaydırıldığını ileri süren Hatimoğulları, "Ama Şırnak’takinin benzerini görmedik. Şırnak’ı adeta açık hava karakol haline getirmiş bu iktidar. Şırnak’ta iki yurttaştan biri seçim günü asker ve polisten oluşuyordu. Tümgeneral Ömer Keçecigil İlköğretim Okulu’nda sadece ve sadece askerler oy kullanmış. 5 bin 940 seçmen. 5 bin 940 erkek. Aileleri burada değil, herhangi bir konutta ikamet etmiyorlar. Ama bunlar sadece bir okulda oy kullanmışlar ve o okuldan AKP’yi çıkarmışlar. Şırnak’taki şu an mazbatasını alan belediye başkanı, belediye başkanı değildir. Bu seçim meşru değildir. Bu belediye başkanına buradan istifa çağrısı yapıyoruz. Şırnak halkı seni istemiyor. Şırnak’ta hiçbir zaman bulunmamış, Şırnak’ın yolunu bilmeyenler, seçim sabahı otobüslerle taşındılar ve Şırnak halkının iradesini gasbettiler. Sadece Şırnak halkının değil, Uludere, Beytüşşebap ilçeleri de aynı şekilde. Birçok yerde itirazlarımızı reddeden YSK şimdi de Şırnak’la ilgili konuyu görüşecek. Biz buradan çağrımızı yineliyoruz. YSK, sen AKP’nin koltuk değneği olmaktan vazgeç. Bugün Türkiye’de artık AKP iktidarının istediği gibi borusunun ötmeyeceği bir yeni siyasi harita oluşmuştur. AKP iktidarı ve Erdoğan çıktı dedi ki; 'Sandık sonuçlarına saygı duyacağız.' Ama bizlerin itirazları kabul edilmeyerek demokratik bir şekilde oylar yeniden sayılmayarak bizim itirazlarımızın ve muhalefetin itirazlarının tamamı neredeyse reddedilerek aslında yaptığı konuşmanın gereğini yerine getirmediğini göstermektedir" diye konuştu.