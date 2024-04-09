Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı bölgesinin 10-24 Nisan'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

        Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri 15 gün süreyle 'geçici özel güven...
        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri 15 gün süreyle 'geçici özel güven...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Şırnak'ta 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı
        Şırnak'ta 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı
        BBP, Şırnak'ta ilk kez belediye kazandı; yeni başkan göreve başladı
        BBP, Şırnak'ta ilk kez belediye kazandı; yeni başkan göreve başladı
        Şırnak'ta Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak
        Şırnak'ta Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak
        Silopi'de seçimi kazanan ve kaybeden aileler arasında taş ve sopalı kavga:...
        Silopi'de seçimi kazanan ve kaybeden aileler arasında taş ve sopalı kavga:...