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        Kavgada yaralananlara müdahale eden sağlıkçılara taşlı saldırı: 3'ü sağlık görevlisi 7 yaralı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralananlara müdahale için bölgeye giden sağlık görevlilerine bir grup saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 11.04.2024 - 21:10
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        Kavgada yaralananlara müdahale eden sağlıkçılara taşlı saldırı: 3'ü sağlık görevlisi 7 yaralı
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralananlara müdahale için bölgeye giden sağlık görevlilerine bir grup saldırdı. Olayda 3’ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı. Polisin havaya uyarı ateşi ile sonlandırdığı kavga ile ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Silopi’nin Şehit Harunboy Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada taraflar, yaralılara müdahale etmek için gelen sağlık ekiplerine de taşlarla saldırdı. 3 sağlık görevlisini taşların isabet etmesiyle yaraladı. Tarafların saldırdığı ambulansta da hasar oluştu. Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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