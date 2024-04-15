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        Şırnak'ta keklik avcılarına 67 bin lira ceza

        ŞIRNAK'ta jandarma ekiplerinin, kaçak avlanan 13 kınalı keklik ile yakaladığı 2 şüpheliye, 67 bin 813 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:30
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        Şırnak'ta keklik avcılarına 67 bin lira ceza
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        ŞIRNAK’ta jandarma ekiplerinin, kaçak avlanan 13 kınalı keklik ile yakaladığı 2 şüpheliye, 67 bin 813 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol arama ve kontrol noktalarında durdurdukları 2 araçta yaptığı aramada, kaçak olarak avlanmış 13 kınalı keklik ele geçirildi. Keklikler, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edilirken, 2 şüpheliye de 67 bin 813 lira idari para cezası uygulandı. DKMP Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan kekliklerin, yakın zamanda doğal yaşam alanlarına salınacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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