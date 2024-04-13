Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı (2)
OLAYIPROTESTO ETTİLERŞırnak'ta Emek ve Demokrasi Platformu, basın açıklaması yaparak, kamu görevlisi Z.
OLAYIPROTESTO ETTİLER
Şırnak’ta Emek ve Demokrasi Platformu, basın açıklaması yaparak, kamu görevlisi Z.Ç.’nin yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedildiği olayı protesto etti. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak yürüyüş yapan kalabalık, sık sık "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Kadına uzana eller kırılsın", "Tacizci yargılansın" sloganları attı. Kalabalık adına açıklamada bulunan platform sözcüsü Murat Özbey, olayın infial yarattığını belirterek, “12 Nisan 2024 akşam 21.30 sularında Şırnak Merkez’de bulunan Bahçelievler Mahallesi’nde, evlerinin bulunduğu binaya giriş yapan genç yaştaki iki kadını takip eden Z.Ç. isimli şahıs, bina girişinde kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunmuştur. Kadınların, Z.Ç. isimli şahsın saldırısından kurtulmak amacıyla etraftan yardım istediği üzerine, etrafta bulunan vatandaşlar olaya müdahale etmiş ve müdahale neticesinde failin yaralandığına dair bilgiler yazılı ve görsel medyaya yansımıştır. Mağdur kadınların yardım çığlıkları üzerine, çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahalesi neticesinde 'linç' olarak tanımlayabileceğimiz şekilde failin şiddete maruz kaldığı görüntüleri tasvip etmediğimizi açıkça belirtmekle birlikte, deneyimlediğimiz üzere faili kamu görevlisi ve özellikle kolluk personeli olan benzer vakalarda, etkin ve adil bir soruşturmanın yürütülmemesi, faillerin cezasızlık zırhı ile korunması ve failin bu cezasızlık politikasından aldığı güçle, kamunun gücünü de arkasına alarak bu eylemde bulunması toplumda böylesi bir infial yaratacak sonuç doğurmuştur” dedi.
‘FAİLİN CEZA ALMASI İÇİN İLGİLİ MAKAMLARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ’
Özbey, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Cezasızlık bu coğrafyada başta kadın ve çocukların yaşam hakkı olmak üzere genel hak ihlallerinin en büyük zırhı olmuş ve olmaya da devam ediyor. Bizler, Adli ve İdari makamlarca etkin ve şeffaf bir soruşturma başlatılması ve yürütülecek soruşturma neticesinde failin hak ettiği cezaya çaptırılması için ilgili makamları göreve çağırıyoruz. Kurumlarımızın bu sürecin takipçisi olacağını ve demokratik tepkiler dışında hukuki sürecin de yakından takipçisi olacağını tüm Şırnak halkına ve değerli kamuoyuna bildiririz” diye konuştu.
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