Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı (2)

OLAYIPROTESTO ETTİLER

Şırnak’ta Emek ve Demokrasi Platformu, basın açıklaması yaparak, kamu görevlisi Z.Ç.’nin yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedildiği olayı protesto etti. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak yürüyüş yapan kalabalık, sık sık "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Kadına uzana eller kırılsın", "Tacizci yargılansın" sloganları attı. Kalabalık adına açıklamada bulunan platform sözcüsü Murat Özbey, olayın infial yarattığını belirterek, “12 Nisan 2024 akşam 21.30 sularında Şırnak Merkez’de bulunan Bahçelievler Mahallesi’nde, evlerinin bulunduğu binaya giriş yapan genç yaştaki iki kadını takip eden Z.Ç. isimli şahıs, bina girişinde kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunmuştur. Kadınların, Z.Ç. isimli şahsın saldırısından kurtulmak amacıyla etraftan yardım istediği üzerine, etrafta bulunan vatandaşlar olaya müdahale etmiş ve müdahale neticesinde failin yaralandığına dair bilgiler yazılı ve görsel medyaya yansımıştır. Mağdur kadınların yardım çığlıkları üzerine, çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahalesi neticesinde 'linç' olarak tanımlayabileceğimiz şekilde failin şiddete maruz kaldığı görüntüleri tasvip etmediğimizi açıkça belirtmekle birlikte, deneyimlediğimiz üzere faili kamu görevlisi ve özellikle kolluk personeli olan benzer vakalarda, etkin ve adil bir soruşturmanın yürütülmemesi, faillerin cezasızlık zırhı ile korunması ve failin bu cezasızlık politikasından aldığı güçle, kamunun gücünü de arkasına alarak bu eylemde bulunması toplumda böylesi bir infial yaratacak sonuç doğurmuştur” dedi.