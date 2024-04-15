Bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu
ŞIRNAK'ta çarşı ve mahalle bekçisi M.
ŞIRNAK'ta çarşı ve mahalle bekçisi M.B., borç verdiği parayı alamadığı memur arkadaşı R.N.G.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çarşı ve mahalle bekçisi M.B. ile borç verdiği parayı alamadığı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü memuru arkadaşı R.N.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.B., tabancayla R.N.G.'yi vurdu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Diz kapağından yaralanan R.N.G., Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, M.B. gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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