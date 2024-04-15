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        Bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu

        ŞIRNAK'ta çarşı ve mahalle bekçisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:50
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        Bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu
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        ŞIRNAK'ta çarşı ve mahalle bekçisi M.B., borç verdiği parayı alamadığı memur arkadaşı R.N.G.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

        Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çarşı ve mahalle bekçisi M.B. ile borç verdiği parayı alamadığı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü memuru arkadaşı R.N.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.B., tabancayla R.N.G.'yi vurdu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Diz kapağından yaralanan R.N.G., Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, M.B. gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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