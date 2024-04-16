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        Şırnak'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

        ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde dereye uçan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 08:41 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:45
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        Şırnak'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
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        ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde dereye uçan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Uludere ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Ferhat Bilen’in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, dereye uçtu. Kazada, otomobildeki Ferhat Bilen, Haşim Babat, Melek Soylu ve Abdulkerim Babat hayatını kaybetti, Sevim Demircioğlu ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Demircioğlu, ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

        Otomobil vinçle dereden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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