Şırnak'ta kaçak keklik avlayan üç kişiye 122 bin 630 lira ceza uygulandı

Denetimlerde, avlanma mevsimi dışında keklik avladıkları tespit edilen M.K, M.L. ve A.E'ye toplam 122 bin 630 lira ceza kesildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı şekilde 23 keklik avladığı tespit edilen üç kişiye 122 bin 630 lira idari para cezası verildi.

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