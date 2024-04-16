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        Şırnak'ta kaçak keklik avlayan üç kişiye 122 bin 630 lira ceza uygulandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı şekilde 23 keklik avladığı tespit edilen üç kişiye 122 bin 630 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:38
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        Şırnak'ta kaçak keklik avlayan üç kişiye 122 bin 630 lira ceza uygulandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı şekilde 23 keklik avladığı tespit edilen üç kişiye 122 bin 630 lira idari para cezası verildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak avcılara yönelik farklı tarihlerde yapılan denetimlerde ele geçirilen 23 kınalı kekliğe el konuldu.

        Denetimlerde, avlanma mevsimi dışında keklik avladıkları tespit edilen M.K, M.L. ve A.E'ye toplam 122 bin 630 lira ceza kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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