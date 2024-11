Şırnak'ta "3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığının işbirliğiyle bir otelde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu, Melaye Ciziri'nin yaşamını anlatan video gösterimi yapıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempozyuma ilişkin mesajı dinletildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da insanlık vicdanının yaralandığı ve her gün büyük acıların, vahşetlerin yaşandığı çağda insan onuru ve haysiyetini yeniden ayağa kaldıracak güçlü bir sese ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Çünkü insan yaratılanların en şereflisi ve bu acıları hak etmemektedir." ifadesini kullandı.

"İçinde bulunduğumuz topraklar adeta tarihin ve sosyolojinin laboratuvarıdır. İşte tam da bu noktada Melaye Ciziri'nin sesine, düşüncesine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Akademik dünya Melaye Ciziri'nin sesini ve yansımasını duymalı, ona göre insanlığa sadra şifa olacak reçeteler sunmalıdır. Şırnak Üniversitesinin bugün üçüncüsünü düzenlediği bu çalışmayı da takdirle ve minnetle karşılıyoruz. Tüm bu süreçlere öncülük eden, hatta 14 yıl evvel bu süreçleri başlatan, ardından o karanlık tozlu raflara hapsedilmiş olan büyük Kürt düşünür, şair, mutasavvıf ve o büyük tarihi kültürel kaynaklarımızı 2010 yılında gün yüzüne çıkaran ve insanlığa, insanımıza sunmaya başlayan, Kürtçe klasik edebi eserlerin basımından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum."

Baycar, şöyle konuştu:

"Melaye Ciziri'nin şiir, beyit ve kasidelerindeki engin bilgi, derin felsefe ve tasavvufi yatkınlık bizi bu karara sevk etmiştir. O, yaratılan her şeyde Yaradanı bulmuş, her bir varlıkta O'nu görmüş ve her şeyin özünde O'na ulaşmayı amaçlamıştır. 2 gün boyunca tüm bunların ve Ciziri'nin eserlerinin keşfedilmemiş birçok yönünün konuşulacak ve tartışılacak olması bizi heyecanlandırmaktadır. Cizre, ilim ve bilimin, akıl ve kalbin birlikteliğinin, uyumunun yegane örneğidir. Sibernetiğin kurucusu İsmail Ebul-iz El Cezeri akla pencereler açmış, Melaye Ciziri ise gönül dünyasına girmiştir. Kırmızı Medrese'de 30 yıla yakın müderrislik yapmış ve son nefesini burada vermiştir. Ömrünü ilime, bilime ve tasavvufa adayan Melaye Ciziri'ye Allah'tan rahmet diliyorum."