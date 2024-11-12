Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:57 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, dün akşam etkili olan kar yağışının ardından Yeşilöz köyü (Faraşin) yolunun kapandığı ifade edildi.

        Açıklamada, Beytüşşebap Yeşilöz köyü yolunda, Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin iş makineleri ile 32 kilometrelik çalışması neticesinde ulaşımın sağlandığı, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        First Lady’ler arasında gerginlik
        First Lady’ler arasında gerginlik
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki bahçede yetiştirilen Trabzon hurmasında h...
        Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki bahçede yetiştirilen Trabzon hurmasında h...
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklan...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklan...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta 13 bölge için 'özel güvenlik' kararı
        Şırnak'ta 13 bölge için 'özel güvenlik' kararı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı