Şırnak'ta kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Açıklamada, Beytüşşebap Yeşilöz köyü yolunda, Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin iş makineleri ile 32 kilometrelik çalışması neticesinde ulaşımın sağlandığı, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, dün akşam etkili olan kar yağışının ardından Yeşilöz köyü (Faraşin) yolunun kapandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.