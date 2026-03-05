Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Şırnak'ta gençlerle söyleşi programına katıldı

        –Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Amacımız, Türkiye'deki gençlerimizin sosyal, fiziksel, ruhsal gelişimlerini sağlamak, aynı zamanda sanatta, kültürde, sporda, teknolojide, ilimde, bilimde, fende, bütün alanlarda kendisini yetiştirmiş, ulusal ve uluslararası arenada temsil kabiliyetleri yüksek gençlerin yetişmesini sağlamaktır." dedi.

        Giriş: 05.03.2026 - 05:44
        Eminoğlu, beraberinde Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ile Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve öğrencilerin seslendirdiği ilahilerin ardından gençlerle sohbet eden Eminoğlu, Türkiye'nin 81 ilinde görünür yatırımların hayata geçirildiğini, gençlik merkezleri, olimpik havuzlar, spor tesisleri, genç ofisler gibi yüzlerce tesisin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gençlere kazandırıldığını belirtti.

        Sadece geçen yıl gençlik kamplarında 350 bin kişiyi ülkenin çeşitli kentlerinde misafir ettiklerini anlatan Eminoğlu, "Bakanlık olarak amacımız, Bakanımız Osman Aşkın Bak önderliğinde diğer ekibimizle birlikte Türkiye'deki gençlerimizin sosyal, fiziksel, ruhsal gelişimlerini sağlamak, aynı zamanda sanatta, kültürde, sporda, teknolojide, ilimde, bilimde, fende, bütün alanlarda kendisini yetiştirmiş, ulusal ve uluslararası arenada temsil kabiliyetleri yüksek gençlerin yetişmesini sağlamaktır." diye konuştu.

        Eminoğlu, üniversitede okurken öğrencilerin bilgi ve birikimlerini artırmaları ve özellikle dil öğrenmesi tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi:

        "İngilizce, Fransızca, Farsça hangi dil öğrenebilirsek öğrenelim. Kitap okumak çok önemli. Şairin dediği gibi 'Kitap okuyamayan meydan okuyamaz'. O yüzden kitap okuyacağız. Zihinsel entelektüel gelişimimizi devam ettireceğiz. Sizin kendinizi yetiştirmeniz, kendinize yatırım yapmanız çok kıymetli. O yüzden şu 4 yıllık zaman zarfında üniversitede okurken bakanlığın sunmuş olduğu imkanlar başta olmak üzere gençlik merkezleri, kamplar, yurt dışı uluslararası programları bakın ufkunuzu açın. Yurt dışı faaliyetlerine mümkün olduğunca katılmaya çalışın."

        Sanatta, kültürde, ilimde, bilimde, teknolojide söz sahibi bir Türk gençliği ve Türkiye olması gerektiğine işaret eden Eminoğlu, "Yoksa diğer türlü ne olacak? Bunlar istedikleri gibi bizi yönetmeye çalışacak. Bak etrafımız ateş çemberi. İsrail'de, bugün Filistin'de, Gazze'de, bugün İsrail, İran gerilimi, Ukrayna, Rusya krizi. Bölgede söz sahibi Türkiye, bölgede istikrarını koruyan, kimliğini koruyan, karakterini koruyan bir Türkiye'den bahsediyoruz. O yüzden gelecekte bu çalışmaları devam ettirecek siz değerli kıymetli kardeşlerimizsiniz." ifadelerini kullandı.

        Vali Ekici de gençler için kentte birçok eserin hizmet verdiğini ve birkaç yerin de inşasının devam ettiğini dile getirdi.

        Ekici, "Yurdumuzun şu an inşaatı sürüyor. İnşallah daha iyi ortamlarda birlikte olacağız. Bütün imkanlarımızı gençlere seferber etmeye çalışıyoruz. Merkezde gençlik merkezi, kapalı spor salonu, ilçelerde devam eden tesislerimiz var. Yeni yurdumuz da hizmete girdiği zaman çok daha güzel ortamlarda eğitim göreceksiniz. Artık Şırnak geleceğe umutla bakıyor." şeklinde konuştu.

        Mehmet Yarka ise göreve geldikleri günden bu yana gençleri belediye olarak önemsediklerini ve gençlere birçok alanda destek çıktıklarını vurguladı.

        Yarka, "Geleceğimiz olan gençlerimize belediye olarak hizmet etmek boynumuzun borcudur." dedi.

        Etkinliğin ardından Eminoğlu ve beraberindekiler yurdun yemekhanesinde öğrencilerle sahur yemeğine katıldı.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da katıldı.

