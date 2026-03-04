Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca Şırnak Üniversitesinde (ŞÜ) "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

        Giriş: 04.03.2026 - 15:48
        ŞÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda yapılan yarışmanın jüri üyeliğini, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu, ŞÜ İlahiyat Fakültesinde Doç. Dr. Şehmus Ülker, Dr. Öğretim Üyesi Aykut Kaya, Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Tayyip Durceylan ve Öğretim Görevlisi Engin Olaş yaptı.

        Yarışmada jüri üyeleri, 15 erkek yarışmacıya en güzel Kur'an-ı Kerim okuma tilaveti ile mealine ilişkin soru yöneltilerek buna göre puanlamada bulundu.

        Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu, Kur'an'ın dünya ve ahiret saadeti sağlayan ve hidayet rehberi olan ilahi bir kitap olduğunu söyledi.

        Alkış, "Bu yarışmaya giren herkes kazanmıştır, kaybedeni olmayan bir yarışmadır. Dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

        Yarışmada, Muhammet Kızılkaya birinci, Mehmet Boyacı ikinci, Yusuf Yağız üçüncülük elde etti.

        Daha sonra dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

        Yarışmada birinci olan Kızılkaya, bölge seçmelerinde Şırnak Üniversitesini temsil edecek.

