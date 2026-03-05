Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda iftar programı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda iftar programı gerçekleştirildi.
Havalimanı sosyal tesislerinde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, programda yaptığı konuşmada, bu sofrada sadece aynı kurumun çalışanları olarak değil, büyük bir ailenin fertleri olarak bir arada olduklarını söyledi.
Benek, "Havalimanı işletmeciliği dünyanın en zor ve en dikkat isteyen işlerinden biri. Şehrimize gelen her misafir önce sizin güler yüzünüzle karşılaşıyor. Uçuş operasyonundan güvenliğe, teknik ekipten temizlik personeline, emniyet teşkilatımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Program, duanın ardından sona erdi.
