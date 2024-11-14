Şırnak'ta 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Cizre-Silopi kara yolunun 12. kilometresinde İ.S. yönetimindeki 73 HA 845 plakalı akaryakıt yüklü tır, S.A. idaresindeki 33 AJJ 361 plakalı tıra arkadan çarptı. İ.Y'nin kullandığı 27 ALA 397 plakalı tır ve M.T. yönetimindeki 45 AGC 685 plakalı tırlar da kazaya karıştı.

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