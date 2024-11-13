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        Şırnak'ta hükümlü ve tutuklulara 25 kişilik ekiple moral konseri

        ŞIRNAK T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutuklulara yönelik, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekiple moral konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:25
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        Şırnak'ta hükümlü ve tutuklulara 25 kişilik ekiple moral konseri
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        ŞIRNAK T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutuklulara yönelik, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekiple moral konseri düzenlendi.

        2013 yılında açılan Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekiple, hükümlü ve tutuklulara moral vermek ve sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla konser etkinliği düzenlendi. Sosyal rehabilitasyon sürecine katkı sunulması ve toplumdan kopmadan sanatsal faaliyetlerle buluşmalarının sağlanması amaçlanan konserde hükümlü ve tutuklular, okunan şarkılara zaman zaman eşlik etti. Programın ardından müzik grubuna teşekkür belgeleri verildi, hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el sanatlarının sergilendiği stant gezildi. Etkinliğe Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil ile hükümlü ve tutuklular katıldı.

        ‘ÜRETTİKLERİ EL SANATLARININ SATIŞLARINDAN GELİR ELDE EDECEKLER’

        T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil, hükümlü ve tutukluların ürettikleri el sanatları ürünlerinin satışlarından gelir elde edeceklerini belirterek, “Ceza İnfaz Kurumu’muzda tutuklu ve hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması faaliyetleri kapsamında etkinlik oluşturduk. Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öğrencilerinden oluşan bir konser dinledik hep beraber. Konserde sağ olsun Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, bu konuda katkı sunabileceklerini, bizlerin de bu şekilde etkinlikler oluşturduğunda ilerleyen günlerde de katkı sunabileceklerini kendileri beyan ettiler. Aynı zamanda, ziyaret kabul merkezimizde hükümlü tutuklularımızın bireyselleşmesi ve beceri olarak, kendi el sanatları olarak üretmiş oldukları gerek atölyelerde gerekse koğuşlarda oluşturmuş oldukları el sanatları sergimiz vardı. Burada koğuşlarında, el işi olarak üretmiş oldukları, atölyelerde üretmiş oldukları malzemeleri, oluşturduğumuz stantta hükümlü ve tutuklu adına gelen ziyaretçilere ya da dışardan heyet ve protokollere satışlarını gerçekleştireceğiz. Ve hükümlü tutukluların hesaplarına bu paraları yatıracağız. Hem kendi geçimlerini sağlamış olacaklar hem de kendi el emeklerini sergilemiş olacaklar” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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