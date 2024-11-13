Cizre Denetim Serbestlik Müdürlüğünden yükümlü ailelerine yardım

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 13 yükümlünün ailesine yardımda bulundu.

Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 yükümlü ailesine gıda ve kıyafet desteği sunuldu, çocuklarına ise oyuncak hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denetimli Serbestlik Müdürü Sedat Tayfan, ekonomik durumları iyi olmayan yükümlülerin ailelerine destek olma kararı aldıklarını belirtti.