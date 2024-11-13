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        Cizre Denetim Serbestlik Müdürlüğünden yükümlü ailelerine yardım

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 13 yükümlünün ailesine yardımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:04
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        Cizre Denetim Serbestlik Müdürlüğünden yükümlü ailelerine yardım
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        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 13 yükümlünün ailesine yardımda bulundu.

        Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 yükümlü ailesine gıda ve kıyafet desteği sunuldu, çocuklarına ise oyuncak hediye edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Denetimli Serbestlik Müdürü Sedat Tayfan, ekonomik durumları iyi olmayan yükümlülerin ailelerine destek olma kararı aldıklarını belirtti.

        Bu kapsamda çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade eden Tayfan, bu yardımların yanı sıra yükümlüleri tekrar topluma kazandırmak için çeşitli kursularla eğitim vererek meslek sahibi olmalarına da katkı sunduklarını kaydetti.

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