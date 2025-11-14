Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        GÜNCELLEME - Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 23:25 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:25
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sabaha karşı gerçekleştirilen uygulamalarda, B.K, F.A, N.A, M.T, D.T, A.Ö, A.G, N.B. ve E.Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

        Zanlıların üst aramasında, 5,58 gram kannabinoid, 8,47 gram eroin, 8,13 gram metamfetamin ve 0,58 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Hedef net. Şırnak'ımızın huzuru." ifadesine yer verildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K, F.A, N.A ve M.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

