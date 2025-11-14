GÜNCELLEME - Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sabaha karşı gerçekleştirilen uygulamalarda, B.K, F.A, N.A, M.T, D.T, A.Ö, A.G, N.B. ve E.Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

