        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 20:45 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:45
        Şırnak'ta adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        R.B, Cizre Adliyesi önünde henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Güzel'e tüfekle ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda ağır yaralanan ve ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Güzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

