Şırnak'ta adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Saldırıda ağır yaralanan ve ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Güzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.B, Cizre Adliyesi önünde henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Güzel'e tüfekle ateş açtı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.