Şırnak'ta adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
R.B, Cizre Adliyesi önünde henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Güzel'e tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan ve ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Güzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
