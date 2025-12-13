Habertürk
        Silopi'de "Boş Sandalye" adlı oyun sahnelendi

        Silopi'de "Boş Sandalye" adlı oyun sahnelendi

        13.12.2025 - 15:34
        Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Boş Sandalye" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kent genelindeki gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürütülen "Şehri Nuh'ta Yükselen Nesiller Projesi" kapsamında tiyatro oyunu hazırlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle hazırlanan "Boş Sandalye" adlı oyun özel bir kolejin konferans salonunda sahnelendi.

        Yönetmenliğini Mesut Bilişik ve Mehmet Özdemir'in üstlendiği oyunda, gençlere bağımlılık, şiddet ve suça sürüklenme gibi olumsuzluklardan uzak durmaları yönünde farkındalık mesajları verildi.

        Oyunun ardından konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamil Aydın, projenin gençlerin bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Kısa sürede hazırlanan oyunun etkileyici olduğunu belirten Aydın, projede emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere, okul idarecilerine ve ev sahipliği yapan kuruma teşekkür etti.

        İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Değer ise bu tür sanatsal ve sosyal faaliyetlerin gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Oyunu, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Özkan Erdoğan, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

