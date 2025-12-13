Voleybol Efeler Ligi'nde Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçına çıkmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10'uncu haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta arasında yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi ekip oyuncularının sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.

Galatarasay HDI Sigorta takımı ve RAMS Global Cizre Belediyespor takımı arasında Cizre 100. Yıl Salonu'nda oynanması gereken maç, RAMS Global Cizre Belediyespor takımının maça çıkmaması nedeniyle hakemler Tolgacan Dinçer ve Fatih Yayla tarafından iptal edildi.

Daha sonra salonda RAMS Global Cizre Belediyespor Başantrenörü Burak Köse, antrenör Behmen Cıvıldak, takım kaptanı İbrahim Emet ve altyapı sporcuları "Sahipsiz şehrin sahipsiz takımı" yazılı pankart açtı.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, Galatasaray HDI Sigorta ile oynanması gereken maça çıkmadıkları için üzgün olduklarını ve bunun için taraftarlardan özür dilediklerini söyledi.

İki yıldır maddi imkansızlıklar nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini, buna rağmen takımı ayakta tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Cıvıldak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kulüp feshedildi ve geçici bir başkanla bugüne kadar gelindi. Üst ligde oynamanın biraz daha maliyeti var. Bunun deplasman giderleri, oyuncu maliyetleri alt liglere göre daha fazla. Biz artık bu işin içinden çıkamayacak hale geldik. Bu takıma sahip çıkılması adına birçok yere başvurduk. Anlaşmalı olduğumuz sponsorlar da artık bir yere kadar destek çıkabildi. İş tıkanma noktasına kadar geldi. Sporcular bugüne kadar sabretti, 3-4 aydır para alamadan oynadılar. Onlar da bu meslekten para kazanan insanlar. Ailelerine bakmakla yükümlüler, onlara saygı duymak lazım." Cıvıldak, 14 kişilik takımdan 10 sporcunun ayrıldığını ve altyapıdan 4 sporcuyu kadroya dahil ettiklerini bildirdi. Amaçlarının ligin sonuna kadar mücadelelerini sürdürmek olduğunu dile getiren Cıvıldak, "Verdiğimiz mücadelenin artık iş insanlarımız ve ilgili kişilerin görmesini istiyoruz. Bugün bu maça çıkmadık, salı günü Altekma ile deplasman maçımız var. İkinci maça da gidemezsek ligden düşmüş olacağız. Bir alt ligde de hakkımız kalmıyor ve kulüp kapanma ile karşı karşıya. Maddi imkansızlıklar bizi aşağı düşürdü, çıktığımız 9 maçtan da yenik ayrıldık." ifadelerini kullandı.