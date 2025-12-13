Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de yetim çocuklara bot ve mont desteği

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yetimler Vakfı tarafından yürütülen kampanya kapsamında yetim çocuklara bot ve mont hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 18:17 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:17
        Cizre'de yetim çocuklara bot ve mont desteği
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yetimler Vakfı tarafından yürütülen kampanya kapsamında yetim çocuklara bot ve mont hediye edildi.

        İhtiyaç sahibi çocuklar, yakınları ile birlikte bir mağazaya giderek, beğendikleri bot ve montları aldı.

        Vakfın Cizre temsilcisi Yusuf Özalp, her yıl düzenledikleri kampanyayı bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Hayırseverlerin desteğiyle çocukların istedikleri bot ve montlara kavuştuklarını ifade eden Özalp, şunları kaydetti:

        "Çok mutlu şekilde mağazadan ayrıldılar. Hayırseverlerimizin desteği ile gerçekleştirdiğimiz bu bot ve mont kampanyamızı ileriki yıllarda da inşallah gerçekleştireceğiz. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Kış ayında bot ve mont yardımımız var, Ramazan ayında gıda kolisi ve akabindeki bayramda giyim yardımı yapıyoruz. Kurban Bayramı’nda aynı şekilde giyim ve kurbanlık et ulaştırıyoruz. Okullar açıldığında kırtasiye yardımı ulaştırıyoruz. Bu şekilde yılın hemen hemen her döneminde faaliyetlerimiz devam ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

