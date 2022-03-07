Şırnak’ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonu: 99 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 99 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat 06 Mart 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 adet AK47 uzun namlulu silah, silaha ait 2 adet şarjör ve 352 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4,12 gram eroin, 33,5 kilo metamfetamin, 1,33 gram nevi belli olmayan madde, 1 adet bong düzeneği, 21 bin 721 paket kaçak sigara, 1406 kilo çay, 6 adet cep telefonu, 14 adet akıllı saat, 16 çift ayakkabı, 2 bin 155 adet muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 75’i kaçakçılık, 17’si asayiş ve 7 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 99 şüpheli gözaltına alındı.

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