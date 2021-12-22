Şişecam'a İstanbul Marketing Awards'tan 4 Ödül

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Şişecam'ın cam ev eşyası alanındaki markası Paşabahçe ile sofra ve mutfak eşyaları zincir mağazacılığı alanında faaliyet gösteren Paşabahçe Mağazaları, İstanbul Marketing Awards'tan toplam 4 ödüle layık görüldü.

Bu yıl 3. kez düzenlenen ve Türk iş dünyasındaki kurumların, markaların pazarlama süreçlerinin dikkate alındığı İstanbul Marketing Awards ödül töreni, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şişecam tarafından geliştirilen, Paşabahçe ile cam ev eşyası ürünlerinde hayat bulan, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren V-Block Teknolojisi İstanbul Marketing Awards'ta 'Stars' ödülüne layık görüldü. Paşabahçe ayrıca 'Ürün/Hizmet Geliştirme Kategorisi'nde V-Block Teknolojisi ile Ambalaj Tasarımı Kategorisi'nde de Aware Collection ile Gold ödülü almaya hak kazanarak İstanbul Marketing Awards'ta 3 kategoriden ödülle döndü.

Paşabahçe Mağazaları ise İstanbul Erenköy'de açtığı ilk deneyim mağazası ile İstanbul Marketing Awards'tan ödül kazandı. Teknolojik alt yapısı, zengin ürün gamı ve görsel düzenlemesi ile dikkat çeken Paşabahçe Mağazaları Erenköy Deneyim Mağazası Satış ana kategorisi / Satış Ortamı bölümü başlığı altında 'Görsel Düzenleme, Tasarım ve Teknolojik Uygulamalar' kategorisinde "Gold" ödüle layık görüldü.

Şişecam'ın cam yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı etkili yüzde 100 yerli özel kaplama teknolojisi V-Block, Paşabahçe ürünleri ile tüketicilerin genel hijyen ihtiyacına çözüm sunuyor.

V-Block teknolojisine sahip ultra hijyen sağlayan Paşabahçe ürünleri, dünyanın ilk antimikrobiyal kaplamalı cam ev eşyası ürün grubu olma özelliğine