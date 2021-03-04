Şişecam'a ‘Sürdürülebilir Yatırım Ödülü’

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Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen “Yılın Yatırımcısı Ödülleri” kapsamında “Sürdürülebilir Yatırım Ödülü”ne layık görüldü. Şişecam’a uzun vadeli ve etkili yatırımlarından dolayı verilen ödül, Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’a Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova tarafından takdim edildi.

Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından bu yıl 15’inci kez düzenlenen “Yılın Yatırımcısı Ödülleri” için adaylar ülkedeki Bakanlıklardan, Valiliklerden ve ekonominin her alanından kurumlar tarafından belirlendi. Bilgi işlem teknolojilerinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alandan 60’ın üzerinde aday, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Ödül programı kapsamında bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan “Sürdürülebilir Yatırım Ödülü” kategorisinin kazananı da Şişecam oldu.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Şişecam bugün Avrupa’nın düzcam alanında lider, cam ev eşyası alanında da ikinci büyük oyuncusudur. Bulgaristan ise gerek yatırımlarımız gerekse Avrupa Birliği pazarlarına açılan ilk kapımız olması nedeniyle Şişecam’ın önem verdiği ülkeler arasında yer almaktadır. Bugün düzcam, otocam, cam ev eşyası ve kimyasallar alanlarında üretim faaliyetleri gösterdiğimiz Bulgaristan’da faaliyetlerimize sürdürülebilir değer yaratarak büyüme vizyonumuz doğrultusunda devam ediyoruz. Küresel ayak izimizi genişletirken Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi konusunda da önemli katkılar sağlıyoruz" dedi.

Kırman, Şişecam’ın Bulgaristan’da faaliyetlerini 1997 yılından bu yana sürdürdüğünü ifade ederek, “Özelleştirme sürecinde olan Bulgar soda üreticisi Sodi’ye ortak olduk. Doğrudan yeni yatırımlarımız için ise ilk adımı 2004 yılında hayata geçirerek temel camlar, beyaz eşya camları, otomotiv camları ve cam ev eşyası fabrikalarımızın temellerini attık" diye konuştu.