Sistem eleştirilerine yanıt!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya ile yarın oynanacak özel maç öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kuntz, yeni uygulanan oyun sistemine değinerek, ''Hocanın görevi; kendi oyuncularının özelliklerine uygun, onların becerilerine uygun olan sistemi bulmaktır. Bildiğiniz gibi ben yakın zamanda birçok oyuncumu ziyaret ettim. Bu ziyaretlerimizdeki konulardan bir tanesi de işte bu sistem konusuydu. Şöyle bir gerçek var; Çağlar Leicester City'de, Merih Atalanta'da, Ozan Kabak ise Norwich City'de zaten bu taktikle oynuyor. Oyuncularımız bu oyunu, bu dizilişi zaten uyguluyor. En iyi savunmacılarım zaten bu taktikleri, bu formasyonu, kulüp maçlarında oynuyor. Zaten oyuncularımla yaptığım görüşmenin ardından, onların da uygun bulduğu, onların da hoşuna giden bir sistem olduğu için bu şekilde oynadık. Temel eleştiri ilk başta galibiyete inanmamaları ve yeterli cesarete sahip olduklarını göstermemeleri. Ben de tabii ki onlara 'Eski sistem gibi mi oynamak istiyorsunuz' diye sordum. Herkes, 'Hayır hocam, bu şekilde oynamak istiyoruz. Tek ihtiyacımız biraz daha cesaret' dediler. Bütün fikirlere saygı duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz futbol insanlara bolca tartışma imkanı veriyor. Ama böyle bir değişiklik yaptıktan sonra tabii ki biraz zaman lazım oldurtmak için. Ama bunun detaylı açıklamalarını şu yüzden yapıyorum. Bilmenizi istiyorum ki, takımımızda hiç kimse biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil" ifadelerini kullandı.

SALİH ÖZCAN'IN TAKIMA KATILMASI

Takıma yeni katılan Salih Özcan ile ilgili soru üzerine Kuntz, ''Bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası oynadık. Ben kendisini Olimpiyat Oyunları'na da götürmek istedim ama bana Köln'de kalmak istediğini söyledi. Çünkü fiziksel durumu hakkında bazı şeyleri değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köln'de ilk 11 oyuncusu olabilmek için bazı şeylerin düzelmesi gerektiğini ifade etti. A Milli Takım teknik direktörlüğüne geldikten sonra kendisi bana telefon etti. Ben de dedim ki, 'Tamam, benim işim resmiyet kazandı. Senin işin ne olacak?' Burada Salih'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman kararını verme konusunda netti. O da kararını hızlı bir şekilde verdi diye söyleyebiliriz. Ailesi ona çok destek oldu. Köln'ün de bu süreçte olumlu katkısı olduğunu söyleyebilirim. Ve tabii ki özellikle de Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevliler bu işi çok hızlı bir şekilde çözdüler" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İYİLİĞİ İÇİN EN İYİ OYUNCULARI SEÇMEK DURUMUNDAYIM"

Bir gazetecinin, Konyasporlu Soner Dikmen'in kadroya alınmamasıyla ilgili sorduğu soru üzerine Kuntz ''Soner'i alabilmek için şu anki kadromuzdan kimi çıkarmamızı uygun görürdünüz' sorusunu yöneltti. "Berkan Kutlu" yanıtını alması üzerine Kuntz, ''Berkan'ı söylediniz. Berkan, Avrupa kupalarında birçok karşılaşmada oynayarak tecrübe edinmiş bir oyuncu ve sol ayaklı. Bu bizim için önemli bir kriter. Ben milli takım antrenörüyüm. Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumundayım. Bazı kulüplerin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek zorunda değilim. Tabii biz Konyaspor'dan bir oyuncuyu zaten davet ettik. Ama sakat olduğu için gelemedi. Biz çok fazla maç seyrettik. Çok fazla oyuncu seyrettik. Belki bazı insanların beklemediği kulüplerden, beklemediği oyuncular çağırdık. Bu yüzden burada temel referans noktası performans. Bir oyuncu için olabilecek en iyi şey, Türk Milli Takımı için, A Milli Takım için oynamaktır ve bu bir ödül değildir. Çok fazla yoğun şekilde çalışmanın sonucudur" dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: SORUMLULUĞUM ARTACAK

Basın toplantısına katılan Hakan Çalhanoğlu ise Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasıyla birlikte kendisinin sorumluluğunun arttığını ve bunun farkında olduğunu, görevi de gururla taşıyacağını söyledi.

Bir gazetecinin Portekiz mağlubiyetinin takımdaki yansımasını sorması üzerine Çalhanoğlu, şunları söyledi: "'Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik. Herkes çok üzgündü. İnanın Burak ağabeyin üzüntüsünü kimse şu an hissedemez. O kadar emek göstermiş ve güzel işler yapmış takım için. Bu takım için çok hizmet etti. Bize her zaman sahip çıktı. Buradan teşekkür ediyorum. Onun emeğine sağlık. O benim için çok yürekli bir insan. Sonuçta hayat devam ediyor ve önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Yapacak bir yok. İkinci yarı geri dönmek için o mücadeleyi gösterdik ama başaramadık. İtalya da bir golle elendi. Şu an iki ülke de gerçekten aynı üzüntüyü yaşıyor."

"SİSTEMDEN GAYET MEMNUNUM"

Hakan Çalhanoğlu, oyun sistemiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu: ''Kendi kulübümde de 3'lü savunma sisteminde oynuyoruz. Gayet memnunum. Artık bizim de bu sistemde oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta Avrupa genelinde herkes üçlü defans oynuyor. Tabii ki ara sıra sahada problemler yaşayabiliriz. Çünkü sonuçta kaliteli bir takıma karşı oynadığınız zaman zorlanabilirsiniz. İkinci yarıda Portekiz'e karşı iyi bir maç sergilediğimizi düşünüyordum. Şans da bulduk ama maalesef olmadı. Daha çok zamanımız var ve çok çalışmamız gerekiyor."

Çalhanoğlu, oyun sisteminin de teknik direktör Stefan Kuntz'un kararı olduğunu belirterek, ''Bu hocanın kararı ve biz bunu takip etmek zorundayız. Ben sadece kendi bakış açımı söylemeye çalıştım. Çünkü kendim de kulüpte üçlü sistemde oynadığım için çok memnunum. Sadece ben değil, Merih de aynı sistemde oynuyor" diye konuştu.

Oynayacakları İtalya maçıyla ilgili soru üzerine ise Çalhanoğlu, ''İtalya Milli Takımı'nın oyun sistemi her zaman çok hoşuma gitmiştir. Taktiğe önem veren, kaliteli oyunculara sahip bir takım. Onlara her zaman saygım sonsuzdur. Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki birçok oyuncu gelmeyebilir ama yine de diğerleri de çok kaliteli. Kulübümle alakalı da döndüğümde tabii ki oraya odaklanmam gerekiyor. Şampiyonluk için oynuyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Her biri final maçı gibi bizim için ve 3 puanı almak istiyoruz. Herkes yukarıya çok yakın. Milan lider, bizim bir maçımız eksik. İnşallah döndüğümde galibiyetlerle liderliği elde ederiz" dedi.