        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: 2 gün önce kayboldu! Uçurumda acı son | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        2 gün önce kayboldu! Uçurumda acı son!

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç, uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu. Kılıç'ın cesedi, incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 15:31 Güncelleme: 11.09.2025 - 15:31
        2 gün önce kayboldu! Uçurumda acı son!
        Sivas'ta olay, İmranlı ilçesinde Eskidere ve Bulgurluk köylerinin yakınlarında meydana geldi. Evinden 9 Eylül'de çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Rıza Kılıç'ın (77) yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        DHA'daki habere göre Kılıç'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Aramalarda, bugün, köy yakınlarındaki uçurumda ceset bulunduğu belirlendi ve cansız bedenin Ali Rıza Kılıç'a ait olduğu tespit edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kılıç'ın cesedi, incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #sivas
        #Son dakika haberler
