Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Cumhuriyet'in ilanını kutlayanların yansıdığı fotoğraf karesi yeniden oluşturuldu

        Sivas'ta, Cumhuriyet'in ilan edilmesini hükümet binası önünde kutlayanların yansıdığı tarihi fotoğraf, 100 yıl sonra tekrar canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Cumhuriyet'in ilanını kutlayanların yansıdığı fotoğraf karesi yeniden oluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta, Cumhuriyet'in ilan edilmesini hükümet binası önünde kutlayanların yansıdığı tarihi fotoğraf, 100 yıl sonra tekrar canlandırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 1923'te Ankara'dan Sivas Valiliğine gelen telgraf haberi üzerine hükümet binası önünde toplanarak Cumhuriyet'i kutlayan Sivaslıların bir arada olduğu fotoğraf, 100 yıl sonra aynı bina önünde aynı heyecan ve kararlılıkla Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan il protokolü ve Sivaslıları bir araya getirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Mücadele yıllarında Sivas'ın ayrı bir yeri ve önemi olduğunu vurgulayarak, "Sivas halkı idarecisiyle, askeri erkanıyla, halkıyla el ele bir tutum sergileyerek Türk Devleti'nin bağımsızlık mücadelesinde zafere giden yolu açmış, Cumhuriyet'in temelleri de burada atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi' sözü de bu kentin önemini daha çok ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

        Şehirde Cumhuriyet'in 100. yılına özgü birçok program gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, halkın coşku içerisinde etkinliklere iştirak ettiğini ve bu ruhun hiç sönmeyeceğini aktardı.

        Şimşek, Cumhuriyet'in 100. yaşının büyük coşku ve heyecanla kutlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sivaslılar 100 yıl önceki ruhla Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam ediyor. Sivas Cumhuriyet şehri, Cumhuriyet'e giden yolda önemli bir kilometre taşı. Sivas, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına tam 108 gün boyunca ev sahipliği yapmış ve bu şehirde Cumhuriyet'e giden yolda milli mücadele için önemli kararlar alınmış. O nedenle farklı bir heyecan içerisindeyiz. Tüm Sivaslılara Cumhuriyet'e sahip çıktıkları ve bu ruhu, heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Sivas, bundan sonra da aynı ruh ve inançla vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize sahip çıkmaya, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her türlü zorluk karşısında mücadele ederek çalışkan, özverili ve vatansever duruşunu sergilemeye devam edecektir." ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Ulaş ve Hafik'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı
        Ulaş ve Hafik'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı
        Sivas'ta köye inen ayılar güvenlik kamerasıyla görüntülendi
        Sivas'ta köye inen ayılar güvenlik kamerasıyla görüntülendi
        BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nun dış cephe aydınlatması tamamlandı
        BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nun dış cephe aydınlatması tamamlandı
        Sivasspor'da Türkiye Kupası mesaisi başladı
        Sivasspor'da Türkiye Kupası mesaisi başladı
        103 yaşındaki Zeynep Gülbil'in bayrak sevgisi
        103 yaşındaki Zeynep Gülbil'in bayrak sevgisi
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor