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        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:26 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:35
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        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde şiddetli rüzgar altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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