Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.