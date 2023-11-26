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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 26.11.2023 - 09:40
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

        Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

        Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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