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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:55
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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan görev yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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