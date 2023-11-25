24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Sivas'ın Zara ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları yapıldı.

Düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş. Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından belediye düğün salonunda Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda şiir, video, oratoryo ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Program ilçe protokolü tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.