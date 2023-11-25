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        24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:42
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        24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları yapıldı.

        Düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş. Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından belediye düğün salonunda Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda şiir, video, oratoryo ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Program ilçe protokolü tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

        Programa Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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