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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:12 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:12
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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sınırlı alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

        Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan görev yapacak.

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