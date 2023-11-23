Sivas Valisi Şimşek, Zara ilçesini ziyaret etti Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Zara ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Zara ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak Zara Kaymakamlığını ziyaret eden Şimşek, protokol üyelerince karşılandı.

Vali Şimşek, Kaymakam Enes Emircan Buyuran'a yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçede devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Zara Hükümet Konağı içerisinde yer alan Aile Destek Merkezini de ziyaret eden Şimşek, kadın kursiyerlere başarı diledi.

Daha sonra yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunan Şimşek, Kaymakam Buyuran ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'dan bilgi aldı.

Ardından ilçede esnaf ziyareti yapan Vali Şimşek, Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi'ne geçerek öğrencilere başarılar diledi, öğretmenlerin gününü kutlayıp karanfil hediye etti.

Şimşek'e, ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ve diğer ilgililer eşlik etti.